Почти 100 человек умерло в Италии от коронавируса за сутки

В Италии за сутки было выявлено две тысячи заразившихся коронавирусом, а жертв этой болезни увеличилось почти на 100 человек.

При этом выздоровели 102 человека, а их общее число достигло 724.

«Также мы зафиксировали 96 смертельных случая, теперь их 463», — цитирует РИА Новости главу службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Он уточнил, что общее число случаев заражения, включая умерших и выздоровевших, составляет уже 9172.

По словам Боррелли, госпитализированы около 60% заразившихся.

Напомним, еще три дня назад число инфицированных в стране достигало 3916 человек.

Накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет об экстренных мерах по противодействию распространению коронавируса. Ограничения будут действовать с 8 марта по 3 апреля. Согласно документу, фактической изоляции подлежат Ломбардия и еще 14 провинций на севере Италии в областях Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке. Выезд и въезд людей с указанных территорий запрещен, за исключением экстренных обстоятельств. В «красной зоне» прекращают работу все спортивные и развлекательные учреждения, театры, музеи и библиотеки, школы будут закрыты до 3 апреля.



В связи с ограничениями, введенными властями Италии из-за коронавируса, заключенные 27 тюрем устроили бунт. В результате массовых беспорядков шесть человек погибли, а еще 18, включая трех охранников и шесть санитаров, получили ранения. Устроившие бунт заключенные требовали амнистии по случаю эпидемии COVID-19.