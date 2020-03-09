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Почти 100 человек умерло в Италии от коронавируса за сутки

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

В Италии за сутки было выявлено две тысячи заразившихся коронавирусом, а жертв этой болезни увеличилось почти на 100 человек.

При этом выздоровели 102 человека, а их общее число достигло 724.

«Также мы зафиксировали 96 смертельных случая, теперь их 463», — цитирует РИА Новости главу службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Он уточнил, что общее число случаев заражения, включая умерших и выздоровевших, составляет уже 9172.

По словам Боррелли, госпитализированы около 60% заразившихся.

Напомним, еще три дня назад число инфицированных в стране достигало 3916 человек.

Накануне премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет об экстренных мерах по противодействию распространению коронавируса. Ограничения будут действовать с 8 марта по 3 апреля. Согласно документу, фактической изоляции подлежат Ломбардия и еще 14 провинций на севере Италии в областях Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке. Выезд и въезд людей с указанных территорий запрещен, за исключением экстренных обстоятельств. В «красной зоне» прекращают работу все спортивные и развлекательные учреждения, театры, музеи и библиотеки, школы будут закрыты до 3 апреля.

В связи с ограничениями, введенными властями Италии из-за коронавируса, заключенные 27 тюрем устроили бунт. В результате массовых беспорядков шесть человек погибли, а еще 18, включая трех охранников и шесть санитаров, получили ранения. Устроившие бунт заключенные требовали амнистии по случаю эпидемии COVID-19.

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Комментарии (1)

  • Small 9e33d4ce55
    Ya_mimitingвчера, 23:27

    Брехня. Кто сеет панику в непокорной (в отношении мигрантов из азии и африки) стране.

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