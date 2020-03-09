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Парад на День святого Патрика в Дублине стал жертвой коронавируса

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© Twitter

© Twitter

Крупнейший в Ирландии парад в честь Дня святого Патрика, запланированный на 17 марта в Дублине, не состоится из-за угрозы распространения COVID-2019. Такое решение было принято правительством страны, в которой уже зафиксирован 21 случай заражения, сообщил телеканал RTE.

Кроме того традиционные парады отменили в Корке и Уотерфорде. Решение об отмене было принято на заседании специального подкомитета кабинета министров Ирландии, разрабатывающего стратегию борьбы с коронавирусом.

Святой Патрик является покровителем Ирландии. В его честь ежегодно 17 марта проводятся веселые празднования, сопровождающиеся популярными в народе шествиями. Эта традиция давно вышла за пределы страны, но в 2020 году была нарушена распространением опасной болезни.

Поскольку в параде в Дублине ежегодно принимают участие около 500 тысяч человек, его отмена поможет предотвратить потенциальное распространение вируса.

Отмены массовых мероприятий из-за вспышки коронавируса происходят в различных странах мира. Так, в Париже отменили концерт Мадонны.

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