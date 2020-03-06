Правительство РФ приняло решение о временной приостанавке пропуска через границу иностранных граждан из Ирана.

Такая мера принята из-за эпидемии коронавируса, сообщается на сайте кабмина.

Данное распоряжение, вступающее в силу с 7 марта, касается как иностранных граждан, так и лиц без гражданства, которые прибывают из Иран в Россию для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.

В связи с эти приостанавливается прием документов на оформление и выдачу приглашений и виз, а также разрешений на привлечение и использование работников из Ирана.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Иране на 6 марта коронавирусом заразились 4747 человек. В стране зафиксировано 124 летальных исхода. Одной из жертв стал член Совета по целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохаммад Мирмохаммади. Также болезнь стала причиной смерти бывшего посла в Ватикане Хади Хосроушахи и бывший посла Ирана в Сирии Хосейна Шейхолеслама.



По мнению бывшего члена комиссии ООН по биологическому оружию Игоря Никулина, COVID-2029 странным образом поразил иранский правительственный квартал. Довольно подозрительным является тот факт, что от коронавируса больше всего пострадали Китай, Иран и Италия.

Ранее сообщалось, что число заразившихся COVID-2019 во всем мире превысило 100 тысяч человек. Количество умерших от коронавируса превысило 3,4 тысячи человек.

