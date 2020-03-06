Высокопоставленный дипломат и бывший член парламента Хосейн Шейхолеслам скончался 5 марта в возрасте 68 лет от COVID-2019. Об этом сообщил портал IFP News.

Шейхолеслам в свое время являлся послом страны в Сирии, а также советником министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. По словам главы иранского МИД, Шейхолеслам был «человеком, который изменил его жизнь».

В своей автобиографии Зариф написал, что изучал компьютерную инженерию, но после революции 1979 года Шейхолеслам сказал ему, что специалистом по компьютерам может стать каждый. Однако никто не может стать хорошим политиком, отстаивающим интересы Исламской Республики. Это заставило будущего министра иностранных дел сменить профессию.

Шейхолеслам также был в числе студентов, которые штурмовали в 1980 году посольство Соединенных Штатов.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Иране на 4 марта коронавирусом заразились 2992 человека. В стране зафиксировано 92 летальных исхода. Одной из жертв стал член Совета по целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохаммад Мирмохаммади. Также болезнь стала причиной смерти бывшего посла в Ватикане Хади Хосроушахи.

По мнению бывшего члена комиссии ООН по биологическому оружию Игоря Никулина, COVID-2029 странным образом поразил иранский правительственный квартал. Довольно подозрительным является тот факт, что от коронавируса больше всего пострадали Китай, Иран и Италия.