Тинькову запретили покидать Лондон, несмотря на залог в 20 млн фунтов

Чтобы оставаться на свободе во время рассмотрения в суде Лондона дела о налоговых претензиях со стороны США, российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил залог в размере 20 млн фунтов (36 млн долларов).

Тем не менее ему запрещено покидать пределы лондонской кольцевой автодороги М25, сообщает Sunday Express.

По данным газеты, дело Тинькова, который до 2013 года был гражданином США, рассматривалось в минувший четверг лондонским Вестминстерским окружным судом.

Издание отмечает, что бизнесмен дал свое согласие на то, чтобы его передвижения контролировались электронным способом. Кроме того, с 19:00 до 7:00 утра ему предписано находиться в своей квартире в фешенебельном лондонском районе Кенсингтон.

Тиньков также сдал свои паспорта в полицию, где должен отмечаться три раза в неделю.

Как ранее сообщила TCS Group (головная компания «Тинькофф банка»), судебные слушания в отношении бизнесмена инициированы налоговой службой США. Они начались в феврале и продлятся до апреля. Тиньков участвует в слушаниях в качестве частного лица.

Ранее «Ридус» писал о том, что в 2017 году клиенты банка «Тинькофф» столкнулись с массовыми сбоями при пользовании онлайн-услугами финансового учреждения. Председатель совета директоров Олег Тиньков объяснил их большой популярностью своего банка: «На слово „Тинькофф“ в среднем кликают в пять раз больше, чем на любой другой бренд».