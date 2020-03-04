«Своих не бросаем»: Мария Бутина прокомментировала дело Михаила Ивкина

Русские своих не бросают. А если гражданин России нарушил закон, то судить его следует своим и отбывать наказание он будет на родине. Такой должна быть позиция общества и власти в любом уголовном преследовании соотечественников за рубежом. Особенно, если речь идет о спорных с правовой точки зрения обвинениях. Так прокомментировала «Ридусу» ситуацию с российским футбольным болельщиком Михаилом Ивкиным правозащитник и член Экспертного Совета при Уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина.

Два россиянина, Косов Павел и Ивкин Михаил, подозреваются во Франции в «заранее спланированном покушении на убийство в составе группы лиц по предварительному сговору» гражданина Великобритании. Ивкину в течение двух лет так и не предъявили конкретных обвинений. Рассмотрение его дела откладывается, а срок пребывания под стражей неоднократно продлевался, о чем ранее «Ридус» рассказал в своем материале.

Русские своих не бросают

Бутина общается с родственниками Косова и Ивкина и знакома с ситуацией. Она уверена, что французские власти нарушают права россиян.

«Сегодня разговаривала с мамой Павла. И с супругой Михаила мы на связи находимся. Исходя из полученной на сегодняшний день информации, дело с правовой точки зрения очень спорное. Со стороны Франции родственникам не предоставлено материалов ведения следствия. Это нарушает права подзащитных и, естественно, затрудняет какие-либо оценки», — пояснила Мария.

По мнению Бутиной, даже если в действиях россиян присутствовало какое-либо нарушение французского законодательства, позиция России должна четкой: судить граждан РФ должны на родине. Здесь находятся их родственники, и это было бы справедливо с точки зрения прав человека.

«Пусть французская сторона представит российской все материалы дела. Это — наши граждане, поэтому, если они нарушили закон, судить их должны в России. Отбывать наказание, если таковое предусмотрено по российскому закону, они должны у нас. Эта позиция, на мой взгляд, должна быть абсолютно четкая, поскольку русские своих не бросают, с одной стороны. С другой — судить своих нужно самим», — подчеркнула Мария.

Дискриминация россиян

Судя по имеющейся информации, ситуация у Павла и Михаила — разная. Но то, что вменяют россиянам, вызывает большие сомнения у Бутиной. Если речь идет о простой потасовке, то ребята свое уже отсидели, и их следует отпустить. Два года лишения свободы — вполне достаточное наказание за подобное деяние. Однако российским болельщикам не предъявили окончательные обвинения.

Им вменяют участие в якобы преступной группе, что вызывает большие сомнения. По словам родственников, молодые люди друг с другом знакомы не были. Сложно представить, что они организовали какое-либо преступное сообщество с целью нападения на гражданина Великобритании, не зная друг друга. И поехали из-за этого на матч в 2016 году. Это представляется совершенно абсурдным.

«Более того, у меня вызывает возмущение, что по данному делу проходят именно российские граждане, в то время как остальные участники потасовки, которые являются гражданами других государств, были спокойно отпущены. Дискриминационный подход к людям, исходя из их принадлежности к определенной стране, на мой взгляд, является противоречащим всем нормам прав человека. В них черным по белому указано отсутствие дискриминации. Здесь мы видим дискриминацию по признаку гражданства. Это возмутительно», — заявила Мария.

Что делать

Бутина, к сожалению, сама прошла через подобное, и считает, что России необходимо «включаться» в каждый такой случай и «стоять за своих».

«В моей ситуации сложно было бы представить гражданку Германии, Швейцарии или любой другой страны, которой вменяли бы деятельность иностранным агентом. Российский паспорт был основанием для того, чтобы держать меня в особых условиях, применять ко мне определенное психологическое воздействие. С точки зрения европейских прав человека такое происходить не должно!» — подчеркнула она.

В поле зрения Бутиной тема Михаила Ивкина попала благодаря эфиру на Russia Today. Социальные сети — великое дело. Люди сразу прислали контакты Юли Ивкиной — супруги Михаила. В тот же день состоялся разговор, и Мария рекомендовала предпринять ряд действий. В частности, обратиться к уполномоченному по правам человека Татьяне Николаевне Москальковой. Она оказала очень большую поддержку в деле самой Бутиной и боролась за нее во всех международных организациях.

Бутина также убеждена в необходимости организованных публичных акций в рамках закона. Возможно, верным шагом было бы пикетирование французского посольства. Нужно привлекать к делу внимание общественности и прессы не только в России, но и на международном уровне.

«Люди об этом читали в книжках. Я прошла через это сама и могу сказать, что общественный резонанс в моей ситуации сыграл ключевую роль. Я рада, что по делу наших ребят сейчас дополнительно выступила Мария Захарова. Иначе ребят забудут, замолчат эту тему и, боюсь, что эти сроки будут достаточно внушительными с учетом обвинений», — считает Бутина.

Мария понимает возмущение родственников и уже неоднократно слышала жалобы на работу Министерства иностранных дел и консульства. «В моем случае МИД оказал всяческую поддержку. В данной ситуации необходимо сотрудничество родственников с МИД», — считает она.

Нужно обновить все ранее отправленные письма, поскольку ситуация за прошедшее время изменилась. Стоит помнить и о том, что на россиян сейчас ведется настоящая охота на Западе.

«Это, к сожалению, так. Мы все знаем о громком деле Александра Винника, который сейчас тоже находится во Франции, куда был запрошен на экстрадицию из Греции. У России есть два запроса. Он обвиняется у нас в нарушении ряда статей Уголовного кодекса. Судить своих мы должны сами. Если Россия имеет к собственному гражданину претензии, его должны были приоритетно выдать в Россию», — подчеркнула Бутина.

Мария отметила, что после ее дела Россия обращает внимание на аналогичные ситуации со своими гражданами. Родственникам российских болельщиков, да и другим россиянам, попавшим в подобную ситуацию, необходимо сотрудничать с государственными органами, которые способны вести переговоры с властями других стран на высоком уровне. Также нужно сразу обращаться в средства массовой информации и к общественным деятелям. «И я очень рада, что мы сейчас связались с родственниками наших ребят», — подчеркнула Бутина.

Привлечь внимание общества

Мария пообещала внимательно следить за делом Михаила Ивкина и Павла Косова. Она прекрасно помнит, как в подобной ситуации ей помогало российское государство и обычные граждане. «Плакаты были в мою поддержку на улице. Я считаю себя обязанной сделать все, что я могу, чтобы помочь людям», — сказала она.

По словам Бутиной, вызволить российских граждан из-за рубежа — не простая работа. Но если предпринимать определенные шаги, то можно добиться смягчения по делу болельщиков. Вплоть до того, что им засчитают отбытие наказания.

«Нужно привлекать внимание к совершенно возмутительным обвинениям в отношении ребят. Пусть французская сторона представит документы, если там была драка. Нужно четко понимать, в чем состоит преступление. Речь не должна идти о вооруженной преступной группе, когда нет ни оружия, ни группы», — подчеркнула правозащитник.

Конечно, усложняет ситуацию то, что события произошли довольно давно. По «свежим следам» бороться за права двух российских болельщиков было бы проще. Но хорошо, что информация появилась, и просто так замолчать дело уже не удастся.

Действия фанатов вызывают уважение

Бутина обратилась и непосредственно к российским болельщикам с призывом поддержать своих товарищей. «Если дело дойдет до того, что нужно своих парней защищать, выйти постоять на пикете, наверное, стоит», — сказала она. Но речь должна идти исключительно о согласованных действиях в правовом поле.

«Это должна быть цивилизованная акция возмущения. Мы требуем одного: мы хотим судить своих граждан у себя! Виноват или нет, мы сами разберемся», — резюмировала Мария.

Бутина высоко оценила усилия фанатского сообщества, которое собрало деньги на адвоката. Об этом рассказала супруга Михаила Ивкина — Юлия.

«Вот это — работа! Вот это я понимаю — конкретно! Слушайте, я, ребята, вас за это уважаю! Мне в свое время мои „оружейники“ помогали. Это — очень внушительно. Это — ценно!» — сказала Мария Бутина.