Россия не сможет гарантировать Турции безопасность полетов над Сирией

Российская сторона не гарантирует безопасность турецких военных самолетов в сирийском небе, поскольку Дамаск закрыл воздушное пространство над своей провинцией Идлиб. Об этом заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«На фоне резко обострившейся обстановки в воздушном пространстве над провинцией Идлиб сирийское правительство было вынуждено объявить о его закрытии. В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии», — цитирует ТАСС слова Журавлева.

О закрытии с 1 марта воздушного пространства над зоной деэскалации в Идлибе ранее заявило Министерство обороны Сирии. Решение было принято после атаки турецкими истребителями F-16 двух сирийских фронтовых бомбардировщиков Су-24. Оба самолета были сбиты, пилотам удалось катапультироваться над своей территорией. Они не пострадали.

При этом источник ТАСС в Минобороны Сирии заявил, что правительственные силы противовоздушной обороны 1 марта сбили шесть ударных беспилотников Турции над провинцией Идлиб. Дроны атаковали позиции сирийской армии, осуществляя поддержку экстремистов.

В результате боевых действий в Идлибе ранее погибли 33 турецких военных, что вызвало серьезное обострение ситуации в регионе. Вопросы преодоления кризиса будут затронуты на встрече президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве. Она запланирована на 5 или 6 марта.