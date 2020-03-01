Дамаск подтвердил информацию о сбитых Турцией двух самолетах ВВС Сирии

Официальный Дамаск подтвердил появившиеся ранее в СМИ сообщения о том, что турецкие вооруженные силы сбили 1 марта два военных самолета сирийских ВВС в провинции Идлиб.

В заявлении представителя Минобороны страны говорится о том, что в воскресенье после полудня два сирийских самолета выполняли задание по противодействию вооруженным террористическим группировкам в провинции Идлиб.

В это время турецкие боевые самолеты перехватили и обстреляли два сирийских самолета, в результате чего они были сбиты над Идлибом. Пилоты благополучно катапультировались, приводит сообщение военного ведомства сирийское агентство SANA.

По сообщению Министерства национальной обороны Турции, в небе над Идлибом были сбиты два сирийских истребителя Су-24.

Ранее сирийские военные объявили о закрытии воздушного пространства над зоной деэскалации «Идлиб», где продолжается противостояние с боевиками.