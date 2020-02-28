Турция нанесла удар по армии Сирии в ответ на гибель своих солдат

Турецкие войска нанесли удары по позициям правительственной армии Сирии в ответ на обстрел собственных укрепленных пунктов в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявила администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана после экстренного совещания в Анкаре.

«При поддержке наших военных в воздухе и на суше были нанесены удары по позициям режима, и мы продолжим наносить удары и дальше», — цитирует ТАСС текст заявления.

Экстренное совещание по безопасности было созвано Эрдоганом после сообщения губернатора пограничной турецкой провинции Хатай о гибели 22 военных в результате авиационного удара сирийских ВВС в Идлибе. На встрече присутствовали руководители силовых ведомств и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Турция также призвала участников Астанинского процесса остановить «преступления против человечества, совершаемые сирийским режимом». По данным источника агентства Reuters в турецком правительстве, после гибели своих солдат в Идлибе Анкара прекращает сдерживать поток беженцев из Сирии в Европу.

Позднее число погибших турецких военных при ударе в Идлибе достигло 29 человек. Еще 36 получили ранения.

На фоне происходящего в Турции возникли проблемы с доступом к Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, а также к крупным провайдерам мобильного интернета и Google, пишет РИА Новости. Обычно такое происходило ранее после крупных террористических актов.

По словам президента Эрдогана, сказанным ранее, Турция не удовлетворена результатом переговоров с Россией по Идлибу и готовится к военной операции в регионе. Анкара призвала Москву оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы тот остановил наступление правительственной армии на северо-западе своей страны. Сирийским военным также следует до конца февраля отойти от турецких наблюдательных пунктов, чтобы не провоцировать военный ответ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Турция не выполнила ряд ключевых обязательств для решения проблем в Идлибе. До сих пор не произошло отделения отрядов вооруженной оппозиции, готовой к диалогу с правительством в Дамаске, от террористов. В совместном меморандуме от 18 сентября 2018 года по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана сказано о сохранении присутствия турецких военных лишь при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года, а также о необходимости «эффективных мер для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий» при совместном патрулировании территории.

Накануне стало известно, что террористы и турецкие военные пытались сбить российские и сирийские самолеты в Идлибе.