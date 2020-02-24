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IBU открестился от обыска в номере биатлониста Логинова

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© AP/TASS

© AP/TASS

В Международном союзе биатлонистов (IBU) отвергли свою причастность к обыскам в номерах российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.

В заявлении IBU, предоставленном ТАСС, говорится, что руководство организации не требовало от итальянской полиции никаких действий в отношении Логинова и Касперовича.

Напомним, рано утром в субботу, 22 февраля, в номер отеля Логинова вломились с обыском итальянские карабинеры. Обыск был проведен на основании обращения Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянскую полицию о том, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится на чемпионате мира по чужой аккредитации. Борцы с допингом из IBU предположили, что Касперович мог привезти на ЧМ запрещенные препараты.

На следующий день спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что итальянская полиция могла завести уголовное дело в отношении Логинова и Касперовича.

Тренер Логинова опроверг эту информацию, однако президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что уголовное дело против чемпиона мира и его персонального тренера все-таки возбуждено.

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Застройщик назвал причину обрушения в строящемся доме в Ижевске

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© vk.com

© vk.com

Застройщик жилого комплекса «Кислород City» в Ижевске возложил вину за обрушение лестничных маршей в одном из корпусов на подрядную организацию. Причиной названы «нарушения правил безопасности на строительном объекте».

«Сегодня, около 15:00, в строящемся доме жилого квартала „Кислород“ произошло обрушение. Работы выполнялись генподрядчиком», — сказано в заявлении застройщика в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно опубликованному тексту, лестничные марши, установленные до седьмого этажа, обрушили два трансформатора, упавшие с 12-го этажа.

«Причина — нарушение правил безопасности на строительном объекте. По факту ЧП начата прокурорская проверка», — отметил застройщик, пообещав «держать ситуацию под контролем» и опубликовать позднее «всю дальнейшую информацию».

По последним данным, во время обрушения в возводимом 17-этажном доме погиб строитель 1985 года рождения, другой, 1999 года рождения, находится в реанимации с травмой позвоночника. Застройщик выразил свои соболезнования.

Официальный сайт жилого комплекса указывает, что застройщиком «Кислород City» в Ижевске выступает ООО «Рентек Залесный».

Стройку временно остановили до завершения необходимых процедур. Следственное управление СК РФ по Удмуртии возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Республиканская прокуратура организовала проверку соблюдения строительных норм и правил при возведении дома.

В социальных сетях люди уже начали интересоваться, можно ли расторгнуть договор о покупке квартиры. Пользователи рассуждают о безопасности проекта и спорят о сроках сдачи жилого комплекса в сложившихся условиях.

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