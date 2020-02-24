IBU открестился от обыска в номере биатлониста Логинова

В Международном союзе биатлонистов (IBU) отвергли свою причастность к обыскам в номерах российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.

В заявлении IBU, предоставленном ТАСС, говорится, что руководство организации не требовало от итальянской полиции никаких действий в отношении Логинова и Касперовича.

Напомним, рано утром в субботу, 22 февраля, в номер отеля Логинова вломились с обыском итальянские карабинеры. Обыск был проведен на основании обращения Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянскую полицию о том, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится на чемпионате мира по чужой аккредитации. Борцы с допингом из IBU предположили, что Касперович мог привезти на ЧМ запрещенные препараты.

На следующий день спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что итальянская полиция могла завести уголовное дело в отношении Логинова и Касперовича.



Тренер Логинова опроверг эту информацию, однако президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что уголовное дело против чемпиона мира и его персонального тренера все-таки возбуждено.