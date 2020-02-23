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Тренер Логинова опроверг информацию об уголовном деле

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© Сергей Бобылев/ТАСС

© Сергей Бобылев/ТАСС

В Италии не открывали уголовного дела на российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.

Об этом сообщил РИА Новости сам Касперович, заметивший, что «как оно может быть открыто, когда только поступило заявление, сути которого мы даже не знаем».

Он также напомнил, что в Италии уголовно наказуемо употребление допинга и запрещенных препаратов, однако при обыске ничего такого найдено не было.

Касперович пообещал по приезде в Россию изучить вместе с юристами законодательство Италии на предмет того, имели ли полицейские право на изъятие личных вещей — компьютеров и телефонов, в которых содержится личная информация.

Между тем президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил в беседе с газетой «Спорт-Экспресс», что уголовное дело против чемпиона мира и его персонального тренера все-таки возбуждено.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что итальянская полиция могла завести уголовное дело в отношении Логинова и Касперовича.

Напомним, рано утром в субботу, 22 февраля, в номер отеля Логинова вломились с обыском итальянские карабинеры. Обыск был проведен на основании обращения Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянскую полицию о том, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится на чемпионате мира по чужой аккредитации. Борцы с допингом из IBU предположили, что Касперович мог привезти на ЧМ запрещенные препараты.

На ЧМ-2020 в Антхольце россиянин завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования. От участия в масс-старте он решил отказаться.

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