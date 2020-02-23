Губерниев рассказал, что итальянцы могли завести уголовное дело на Логинова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что итальянская полиция могла завести уголовное дело в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.

«Есть инфа, что на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии», — написал он в Telegram.

Губерниев отметил, что письмо из Международного союза биатлонистов (IBU) оказалось весьма серьезным. При этом он добавил, что Логинову и Касперовичу разрешать покинуть Италию, пишет РИА Новости.

Напомним, рано утром в субботу, 22 февраля, в номер отеля Логинова вломились с обыском итальянские карабинеры. Обыск был проведен на основании обращения Международного союза биатлонистов (IBU) в итальянскую полицию о том, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится на чемпионате мира по чужой аккредитации. Борцы с допингом из IBU предположили, что Касперович мог привезти на ЧМ запрещенные препараты.

В субботу днем Логинов бежал в составе сборной мужскую эстафету. Россияне заняли 4-е место, пропустив вперед норвежцев, французов и немцев.

На пресс-конференции после окончания эстафеты Логинов сообщил о готовности завершить спортивную карьеру.

Вечером того же дня стало известно, что улик, свидетельствующих о применении россиянами допинга, итальянская полиция не нашла.

На ЧМ-2020 в Антхольце россиянин завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования. От участия в масс-старте он решил отказаться.