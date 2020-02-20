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Прилетевшего из Иордании астраханца-дебошира задержали в Домодедово

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© Артем Геодакян/ТАСС

© Артем Геодакян/ТАСС

В аэропорту Домодедово задержан житель Астрахани, устроивший пьяный дебош на борту самолета, прибывшего из Иордании.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО, вызвавший наряд полиции командир воздушного судна рассказал, что в салоне находится неадекватный пассажир.

По свидетельству экипажа, во время полета мужчина употреблял спиртные напитки, а затем стал ходить по салону и нецензурно выражаться.

«При попытке бортпроводника посадить нарушителя на место тот оказал физическое сопротивление», — приводит сообщение РИА Новости.

В итоге полицейские доставили дебошира в дежурную часть. Им оказался 36-летний житель Астрахани. По результатам медицинского освидетельствования у него была выявлена степень алкогольного опьянения, превышающая 0,8 промилле.

В отношении задержанного астраханца возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, грубое нарушение общественного порядка, совершенное на воздушном транспорте».

Ранее сообщалось, что экипаж самолета, выполнявшего рейс Кисловодск — Новосибирск, был вынужден привязать к креслу пьяного дебошира.

До этого в новосибирском аэропорту Толмачево полиция задержала двух жителей Омска в состоянии алкогольного опьянения, которые матерились и оскорбляли других пассажиров в самолете, готовившемся к вылету в Таиланд.

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