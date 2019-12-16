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Летевшего в Новосибирск пьяного дебошира привязали к креслу

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© мвд.рф

© мвд.рф

Экипаж самолета, выполнявшего рейс Кисловодск — Новосибирск, был вынужден привязать к креслу пьяного дебошира.

В итоге в аэропорту Толмачево он был задержан на борту сотрудниками транспортной полиции Новосибирска, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В салоне самолета полицейские обнаружили зафиксированного в кресле нетрезвого мужчину, который бил ногами в стенку салона, а также выражался нецензурной бранью в адрес бортпроводников и других пассажиров, приводит ее слова ТАСС.

Выяснилось, что во время полета мужчина вел себя агрессивно и пытался войти в кабину пилотов, что и вынудило экипаж ограничить его в движениях.

В дежурной части полиции, куда дебошира в итоге доставили, он продолжил вести себя вызывающе и позволял себе нецензурные выражения в адрес стражей порядка.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования».

Ранее в новосибирском аэропорту Толмачево полиция задержала двух жителей Омска в состоянии алкогольного опьянения, которые матерились и оскорбляли других пассажиров в самолете, готовившемся к вылету в Таиланд.

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