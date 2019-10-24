В аэропорту Новосибирска задержали пьяных дебоширов

В новосибирском международном аэропорту Толмачево полиция задержала двух жителей Омска в состоянии алкогольного опьянения.

В самолет, готовившийся к вылету в Таиланд, вошли двое пьяных мужчин, матерились и оскорбляли других пассажиров.

Экипаж авиалайнера принял решение отказать в перелете нарушителям общественного порядка, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В связи с инцидентом на борт были вызваны сотрудники полиции, которые вывели дебоширов, сообщается на сайте министерства.

В отношении нарушителей общественного порядка составлены протоколы, отмечает News.ru. Материалы дела переданы в суд.