В аэропорту Новосибирска задержали пьяных дебоширов
- 24 октября 2019, 08:29
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В новосибирском международном аэропорту Толмачево полиция задержала двух жителей Омска в состоянии алкогольного опьянения.
В самолет, готовившийся к вылету в Таиланд, вошли двое пьяных мужчин, матерились и оскорбляли других пассажиров.
Экипаж авиалайнера принял решение отказать в перелете нарушителям общественного порядка, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В связи с инцидентом на борт были вызваны сотрудники полиции, которые вывели дебоширов, сообщается на сайте министерства.
В отношении нарушителей общественного порядка составлены протоколы, отмечает News.ru. Материалы дела переданы в суд.
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