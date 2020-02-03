СМИ раскрыли размер зарплаты Кокорина в «Зените»

По условиям контракта с «Зенитом», зарплата нападающего Александра Кокорина приравнена к МРОТу.

Как сообщает РБК, на момент заключения договора с футболистом в сентябре 2019 года, она составляла 11280 рублей.

По данным издания, Кокорин сразу же принял условия клуба, поскольку был благодарен ему за поддержку. Спортсмена даже не смутил тот факт, что он стал самым низкооплачиваемым футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее журналист Василий Уткин заявил, что Кокорин зарабатывает в «Зените» 20 тысяч рублей. Комментируя эту информацию, футболист признал, что Уткин ему даже «накинул», однако отказался называть точную сумму.

В конце января супруга Кокорина сообщила в Instagram, что ее муж отказал клубу «Сочи», где по контракту должен был играть до конца сезона на правах аренды. После этого руководство «Зенита» приняло решение перевести футболиста в фарм-клуб «Зенит-2».

Напомним, 8 октября 2018 года Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев устроили драку в кафе «Кофемания», а незадолго до того избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

В мае 2019 года Пресненский районный суд Москвы назначил Кокорину наказание в виде полутора лет колонии общего режима, а Мамаеву — 1 год и 5 месяцев.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство оскандалившихся футболистов о досрочном освобождении.