Китайские ученые назвали свою версию происхождения коронавируса

Китайские ученые опровергли версию властей КНР, согласно которой заражение коронавирусом произошло на рынке Ухани.

По мнению биологов Ботао Сяо и Лэй Сяо, источником распространения этого заболевания является научная лаборатория в Ухани.

В опубликованном ими докладе «Возможное происхождение коронавируса 2019-nCoV» они сообщили, что распространение коронавируса началось с лаборатории, расположенной рядом с рынком морепродуктов. Биологи утверждают, что там проводились опыты над животными.

«Согласно муниципальным отчетам и свидетельствам 31 местного жителя и 28 приезжих, летучая мышь никогда не употреблялась в пищу в этом городе, и на рынке не было ни одной летучей мыши», — приводит ФАН текст доклада.

Ранее «Ридус» рассказывал о появлении сообщений из Китая о разработке вакцины от коронавируса, и даже запуске в производство уже готовых препаратов. Также стало известно, что китайские медики, возможно, нашли действенный способ лечения коронавируса. Он заключается в переливании больному крови уже выздоровевшего человека.



По последним данным, в Китае заразились 70 548 человек, из них в тяжелом состоянии находятся 10 644 человека, количество жертв достигло 1 772, а выздоровело 10 863. За пределами материкового Китая подтверждено более 500 случаев заболевания, в основном среди людей, приехавших из китайских городов, а также пять смертей.

Коронавирус был также выявлен у россиянки, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess, среди пассажиров которого уже более 350 зараженных, включая 44 гражданина США.

