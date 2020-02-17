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Китайские ученые назвали свою версию происхождения коронавируса

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© EPA\TASS

© EPA\TASS

Китайские ученые опровергли версию властей КНР, согласно которой заражение коронавирусом произошло на рынке Ухани.

По мнению биологов Ботао Сяо и Лэй Сяо, источником распространения этого заболевания является научная лаборатория в Ухани.

В опубликованном ими докладе «Возможное происхождение коронавируса 2019-nCoV» они сообщили, что распространение коронавируса началось с лаборатории, расположенной рядом с рынком морепродуктов. Биологи утверждают, что там проводились опыты над животными.

«Согласно муниципальным отчетам и свидетельствам 31 местного жителя и 28 приезжих, летучая мышь никогда не употреблялась в пищу в этом городе, и на рынке не было ни одной летучей мыши», — приводит ФАН текст доклада.

Ранее «Ридус» рассказывал о появлении сообщений из Китая о разработке вакцины от коронавируса, и даже запуске в производство уже готовых препаратов. Также стало известно, что китайские медики, возможно, нашли действенный способ лечения коронавируса. Он заключается в переливании больному крови уже выздоровевшего человека.

По последним данным, в Китае заразились 70 548 человек, из них в тяжелом состоянии находятся 10 644 человека, количество жертв достигло 1 772, а выздоровело 10 863. За пределами материкового Китая подтверждено более 500 случаев заболевания, в основном среди людей, приехавших из китайских городов, а также пять смертей.

Коронавирус был также выявлен у россиянки, находящейся на борту круизного лайнера Diamond Princess, среди пассажиров которого уже более 350 зараженных, включая 44 гражданина США.

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Кокорин перешел в «Сочи» на правах аренды

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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин будет играть «Сочи» на правах аренды.

Как сообщается на официальной странице «Сочи» в соцсети «ВКонтакте», арендное соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца сезона.

В сообщении говорится, что футболист уже прибыл в расположение своей новой команды, находящейся на сборе в турецком Белеке.

О договоренности с «Зенитом» по аренде Кокорина «Сочи» сообщил еще 21 января, однако позднее форвард сыграл в составе петербургской команды в матче с катарским «Аль-Увайнахом» на сборе в Дохе и сделал хет-трик.

В конце января супруга Кокорина сообщила в Instagram, что ее муж отказал клубу «Сочи», где по контракту должен был играть до конца сезона на правах аренды. После этого руководство «Зенита» приняло решение перевести футболиста в фарм-клуб «Зенит-2».

В середине февраля владелец «Сочи» Борис Ротенберг сообщил РИА Новости, что в ходе проведенных с Кокориным переговоров стороны договорились, что весеннюю часть сезона футболист проведет в «Сочи».

Также стало известно, что, по условиям контракта с «Зенитом», зарплата Кокорина приравнена к МРОТу. На момент заключения договора с футболистом в сентябре 2019 года, она составляла 11280 рублей.

Напомним, 8 октября 2018 года Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев устроили драку в кафе «Кофемания», а незадолго до того избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

В мае 2019 года Пресненский районный суд Москвы назначил Кокорину наказание в виде полутора лет колонии общего режима, а Мамаеву — 1 год и 5 месяцев.

6 сентября суд удовлетворил ходатайство оскандалившихся футболистов о досрочном освобождении.

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