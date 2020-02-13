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Более десяти пациентов с коронавирусом в КНР спасли переливанием крови

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© Flickr

© Flickr

Новая методика, проверенная на практике китайскими медиками, помогла спасти от смерти более десяти человек, зараженных коронавирусом 2019-nCoV. Врачи использовали переливание плазмы крови, взятой у выздоравливающих пациентов, пишет ТАСС со ссылкой на информацию Комитета по контролю и управлению государственным имуществом КНР.

Медики уверены, что кровь тех, кто уже поборол опасный вирус, содержит значительное количество антител, способных эффективно противостоять инфекции. Перед переливанием донорский материал проходит обработку, во время которой вирус в нем теряет значительную часть активности (инактивируется).

По словам китайских медиков, через 12−24 часа после процедуры меняется клиническая картина: происходит существенное снижение индикаторов воспалительных процессов, увеличивается доля лимфоцитов, повышается степень насыщенности крови кислородом, улучшаются показатели вирусной нагрузки на организм.

При этом сама болезнь, вызываемая новым типом коронавируса, пока не имеет окончательного собственного названия. Врачи все еще спорят и о ее характере.

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