На Diamond Princess коронавирус нашли у 44 граждан США

Коронавирус 2019-nCoV выявлен у 44 американцев, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess, который сейчас стоит на карантине в порту Иокогамы. Соединенные Штаты уже приступили к эвакуации своих граждан с судна, пишет The Washington Post.

«44 гражданина США, которые путешествовали на борту круизного судна Diamond Princess, заражены», — цитирует издание слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Всего не судне во время круиза находилось примерно 400 граждан США.

История с карантином Diamond Princess началась 25 января, когда в Гонконге на берег сошел один из пассажиров судна — гражданин Китая. У него нашли коронавирус нового типа, после чего круиз был досрочно завершен.

Власти Японии приняли решение направить Diamond Princess в Иокогаму. Судно бросило якорь 3 февраля, начались проверки здоровья пассажиров и членов экипажа. Всего на борту находились около 3,7 тысячи человек из 50 стран. По последней информации, заразились 355 из них.

Россияне, оказавшиеся на Diamond Princess, не подхватили опасную болезнь и уже покинули лайнер.

Ранее стало известно, что новый случай заражения COVID-19 выявили в ОАЭ.