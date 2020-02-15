Акциониста Павленского задержали после скандала с кандидатом в мэры Парижа

Скандально известный художник-акционист Петр Павленский, эмигрировавший из России во Францию, был задержан в Париже.

Об этом сообщил французский телеканал BFMTV.

О задержании Павленского стало известно на следующий день после того, как из-за опубликованного им компрометирующего видео с выборов мэра Парижа снялся Бенжамен Гриво.

При этом, по словам источника телеканала, полиция разыскивала Павленского со 2 января.

По данным газеты Parisien, Павленского задержали на выходе из отеля за участие в драке, которая произошла в канун Нового года.



Как отмечает РЕН ТВ, ранее во Франции заблокировали сайт, на который Павленский выложил интимное видео и переписку, якобы имеющие отношение к «интрижке» Гриво с некой девушкой.

Комментируя свой поступок, Павленский заявил, что намеревался вскрыть лицемерие. Он также отметил, что образ семьянина, созданный Гриво, не совпадает с тем, что делает этот политик.

Ранее «Ридус» рассказывал историю эмиграции скандально известного российского художника Петра Павленского во Францию из-за уголовного дела об изнасиловании. Во Франции его все же отправили за решетку, но не за изнасилование, а за поджог банка.