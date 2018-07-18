Суд Парижа дал Павленскому три года за поджог банка

В Париже завершился резонансный судебный процесс в отношении скандально известного российского художника-акциониста Петра Павленского и его гражданской жены Оксаны Шалыгиной. Суд постановил признать обоих виновными в поджоге здания Банка Франции на площади Бастилии.

Как сообщает РИА Новости, в качестве наказания Павленский получил три года лишения свободы, из них два года условно. Так как Павленский провел под стражей в ожидании суда 11 месяцев, судья разрешил ему покинуть следственный изолятор. Шалыгина была приговорена к двум годам тюрьмы, из них 16 месяцев — условно. Она также получила возможность выйти из тюрьмы, но с электронным браслетом.

Кроме того, Павленского и Шалыгину лишили права иметь при себе оружие в течение пяти лет и обязали выплатить Банку Франции 18 тысяч 678 евро за материальный ущерб, три тысячи евро за моральный ущерб и еще тысячу — за судебные издержки. После оглашения приговора Павленский заявил, что платить не намерен.

Напомним, Петр Павленский известен в России своими неоднозначными акциями, которые он сам считает современным искусством. Павленский зашивал себе рот, прибивал половые органы к брусчатке на Красной площади, поджигал дверь в здание ФСБ, и этом избежал серьезных проблем с правоохранительными органами.

Вместе с женой и детьми Павленский переехал из России во Францию после того, как его знакомая российская актриса обвинила его в сексуальном насилии. В Париже Павленский устроил поджог отделения Банка Франции, объяснив свой поступок желанием напомнить парижанам о Великой французской революции и борьбе за свободу. За это он был задержан и помещен под арест.

В ожидании суда Павленский устраивал голодовки, нарушал тюремный режим, писал письма, но не снискал особого сочувствия ни со стороны французов, ни со стороны единомышленников в России.