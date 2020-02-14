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Эмигрант Павленский вынудил кандидата в мэры Парижа отказаться от выборов

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© wikipedia.org, соцсети

© wikipedia.org, соцсети

Эмигрировавший во Францию русский художник и акционист Петр Павленский изменил ход предвыборной борьбы за пост мэра Парижа.

Являвшийся фаворитом предвыборной гонки Бенджамин Гриво, известный как ближайший соратник президента Франции Эммануэля Макрона, снял свою кандидатуру из-за скандального видео, опубликованного Павленским, сообщает газета Liberation.

Вполне возможно, что ролик непристойного содержания Гриво отправил своей любовнице, но в результате эти кадры утекли в Сеть, отмечает РЕН ТВ.

Как пишет ФАН, Павленский заявил, что своей акцией он намеревался вскрыть лицемерие. Он также отметил, что образ семьянина, созданный Гриво, не совпадают с тем, что делает этот политик.

«Я не против того, чтобы люди имели сексуальную жизнь, но они должны быть честными», — приводит издание слова художника.

При этом Павленский не раскрыл способ, с помощью которого он раздобыл видео.

Ранее «Ридус» рассказывал историю эмиграции скандально известного российского художника Петра Павленского во Францию из-за уголовного дела об изнасиловании. Во Франции его все же отправили за решетку, но не за изнасилование, а за поджог банка.

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