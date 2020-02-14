Коронавирус может поразить 2/3 населения Земли

Масштабы эпидемии заболевания COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, теоретически могут стать ужасающими. Болезнь способна поразить 2/3 населения Земли, предположил советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), инфекционист из США Айра Лонджини, пишет Bloomberg.

По мнению ученого, карантин, который ввели власти Китая, способен замедлить скорость распространения болезни, но вирус мог мигрировать раньше, чем были приняты радикальные меры. Лонджини подчеркнул, что каждый заболевший, как правило, инфицирует еще 2−3 человека, и многие, возможно, переносят недуг в легкой форме. При этом проведение мониторинга COVID-19 затрудняет отсутствие быстрых тестов.

Выводы коллеги поддержали британец Нил Фергюссон, подсчитавший, что ежедневно в Китае заражается до 50 тысяч жителей, а также профессор Гонконгского университета Габриэль Лен, заявивший, что коронавирус может поразить 2/3 населения планеты.

Тем временем в Китае медики, похоже, нашли действенный способ лечения болезни COVID-19. Он заключается в переливании больному крови уже выздоровевшего человека.