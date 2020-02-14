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Глава Сахалина: преобразование Конституции поставит точку в споре о Курилах

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Закрепление в Конституции запрета на отчуждение территорий России — это справедливая инициатива, которая могла бы поставить точку в бессмысленных спекуляциях на тему принадлежности Курильских островов. Такое мнение высказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, комментируя вчерашнее заседание рабочей группы по разработке предложений о внесении поправок в Основной закон.

Ровно год назад на Курилах был проведен опрос, по результатам которого 96% жителей выступили против передачи островов Японии. И сегодня мнение жителей нисколько не изменилось. Сахалинцы и курильчане считают Курилы российской землей, — сказал Лимаренко.

Первым предложение внести в Конституцию запрета на отчуждение территорий озвучил актер и режиссер Владимир Машков. Во время заседания рабочей группы президент России Владимир Путин назвал идею Машкова интересной и попросил юристов «сформулировать это должным образом».

Напомним, что с предложением внести поправки в Конституцию Владимир Путин выступил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию.

Поправки Путина в Основной Закон предусматривают расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Конституции над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

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