Путину понравилась идея конституционного запрета на отчуждение территорий

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу художественного руководителя Театра Олега Табакова о закреплении в Конституции запрета на отчуждение территорий страны, передает РИА Новости.

«Правда, у нас переговоры проходят с нашими партнерами по некоторым подобным вопросам. Но идея сама по себе мне нравится. Давайте юристам поручим, попросим сформулировать их это должным образом», — сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Во время своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о готовящихся поправках к Конституции. А 23 января глава государства внес соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов Госдумы. Нижняя палата парламента поддержала его в первом чтении.

Проект Путина предусматривает расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного Закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.