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Путину понравилась идея конституционного запрета на отчуждение территорий

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Встреча с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. © Kremlin.ru

Встреча с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу художественного руководителя Театра Олега Табакова о закреплении в Конституции запрета на отчуждение территорий страны, передает РИА Новости.

«Правда, у нас переговоры проходят с нашими партнерами по некоторым подобным вопросам. Но идея сама по себе мне нравится. Давайте юристам поручим, попросим сформулировать их это должным образом», — сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Во время своего послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о готовящихся поправках к Конституции. А 23 января глава государства внес соответствующий законопроект на рассмотрение депутатов Госдумы. Нижняя палата парламента поддержала его в первом чтении.

Проект Путина предусматривает расширение полномочий парламента, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного Закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

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Комментарии (1)

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 17:20

    Всё выглядит, как постановка. Потому что это и есть постановка, а изменения в Конституцию в основном косметические. Реальные давай, Путин. Нужно положение об ответственности власти. Прописать в конституции или в законе, что каждый избиратель на очередных выборах имеет право поставить оценку президенту и - отдельно - Думе за предыдущий срок работы. По результатам суммы оценок президент и депутаты, или наказываются тюрьмой, или награждаются сопоставимой наградой, или остаётся статус-кво (без последствий).

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