Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений

Спустя пять лет после встречи «нормандской четверки» в Минске и подписания документа об урегулировании вооруженного конфликта на востоке Украины, Россия запросила ООН о проведении заседания Совета безопасности по данной теме. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«В связи с пятой годовщиной Комплекса мер по реализации минских соглашений, которая отмечается сегодня, 12 февраля, а также в связи с пятой годовщиной принятия резолюции СБ ООН 2202 (17 февраля) Россия запросила проведение брифинга Совета Безопасности», — цитирует его слова «Интерфакс».

Полянский отметил, что мероприятие может состояться 18 февраля во второй половине дня.

Ранее стало известно, почему Россия не поддержала британскую резолюцию по Ливии в Совбезе ООН.