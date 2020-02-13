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Небензя объяснил разочарование резолюцией по Ливии

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© YouTube

© YouTube

Стороны ливийского конфликта не готовы выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии. Именно поэтому Россия не смогла поддержать документ, подготовленный Великобританией, заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя

«Мы получили резолюцию по Ливии, по которой нет консенсуса, к этому нас подвели некоторые наши коллеги», — цитирует ТАСС слова Небензи.

Постпред России пояснил, что сейчас нет «ясного понимания о готовности всех ливийских сторон выполнять это решение», поэтому принятый документ вызывает чувство разочарования.

«Ничего, кроме глубокого разочарования и сожаления по этому поводу, мы выразить не можем», — сказал он.

При голосовании по документу представитель России воздержался. Остальные 14 стран-участниц Совбеза поддержали британскую резолюцию.

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