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ПВО авиабазы «Хмеймим» отразила атаки беспилотников

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© Википедия

© Википедия

Средства противовоздушной обороны российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии 9 февраля успешно отразили атаку ударных беспилотных летательных аппаратов боевиков. Два дрона, запущенные из Идлиба, сбиты ракетами на большой дистанции от аэродрома, сообщил 10 февраля руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал- майор Юрий Боренков.

«Вечером 9 февраля с наступлением темного времени суток средствами противовоздушной обороны российской авиабазы „Хмеймим“ выявлены и отражены две атаки на базу с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов, запущенных с подконтрольной боевикам территории Идлибской зоны деэскалации», — цитирует ТАСС слова Боренкова.

Первая цель атаковала с северо-восточного направления и была сбита на расстоянии около двух километров от базы. Второй беспилотник летел с северо-запада — со стороны Средиземного моря. Он был уничтожен в шести километрах от аэродрома. В обоих случаях для отражения налета использовались ракеты комплекса «Панцирь- С».

На авиабазе никто не пострадал. Также нет и материального ущерба. «Хмеймим» продолжает работать в плановом режиме, подчеркнул Боренков.

Ранее стало известно об обстрелах турецкими военными целей сирийских правительственных войск. В Анкаре огонь назвали «ответным».

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