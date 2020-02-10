Турция нанесла ответные удары по сирийским целям в Илдибе

Турецкие войска нанесли удары по 115 целям сирийской правительственной армии и уничтожили 110 из них в ответ на обстрел своих военных в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Также подбит сирийский военный вертолет, сообщило Министерство обороны Турции.

«Согласно последней информации из различных источников, в ответ были нанесены удары по 115 целям. Был нейтрализован 101 солдат, три танка, два миномета и один вертолет. В рамках самообороны продолжаются удары по обозначенным целям», — сказано в сообщении турецких военных.

Представители турецкого командования заявили российской делегации в Анкаре, что атаки правительственной армии Сирии на наблюдательные посты Турции в провинции Идлиб должны быть немедленно прекращены, пишет Reuters.

В понедельник военнослужащие и боевая техника Турции присоединились к сирийским боевикам на линии фронта в Идлибе, рассчитывая тем самым остановить наступление правительственных войск Сирии. Однако сирийская армия продолжила обстрелы и атаки, уничтожив пять турецких солдат и ранив еще столько же.

Турция поддерживает сирийских боевиков в провинции Идлиб, которая является последним их оплотом в Сирии. Тем самым Анкара нарушает условия договоренностей, заключенных в 2018 году. За последнюю неделю в этом районе появились сотни боевых машин и большое количество турецких войск.