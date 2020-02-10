Генпрокуратура обнаружила корыстный мотив в деле сестер Хачатурян

По предписанию Генпрокуратуры следствию предстоит проверить возможный корыстный мотив, из-за которого сестры Хачатурян убили своего отца.

Об этом рассказали телеканалу «360» адвокаты потерпевшей стороны, которые защищают интересы погибшего.

Согласно материалам дела, в то время как Михаил Хачатурян находился накануне своей смерти в больнице и проходил комплекс процедур, его дочери потратили с кредитной карты отца солидную сумму и опасались, что их ждет неотвратимое наказание.

Это стало известно благодаря переписке сестер в соцсетях. Сразу после убийства девушки удалили компрометирующие их сообщения, однако оперативникам удалось восстановить удаленную информацию. Из переписки же следует, что сестры готовили расправу над отцом.

По мнению адвокатов потерпевшей стороны, открывшиеся факты ставят под сомнение выводы экспертизы о состоянии аффекта, в котором сестры находились в момент убийства. Юристы убеждены в том, что преступление было запланировано и хладнокровно доведено до конца.

«Генпрокуратура в Постановлении о возврате дела указала, что имело место приготовление. Следовательно, о какой неосознанности можно говорить или невменяемости?» — заявил телеканалу адвокат Георгий Чугуашвили.

Ранее сообщалось, что заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь не утвердил обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян. Генеральная прокуратура обязала Следственный комитет переквалифицировать обвинение с убийства на необходимую оборону.

Как известно, в начале декабря прошлого года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян. Им было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Максимальное наказание по данной статье — пожизненное лишение свободы. Перед Новым годом девушек освободили из-под домашнего ареста.



Напомним, 27 июля 2018 года тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными ножевыми ранениями было обнаружено на лестничной площадке многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе. По подозрению в совершении преступления задержали трех его дочерей.

