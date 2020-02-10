Число зараженных коронавирусом превысило 40,5 тысяч человек

В Китае и других странах мира коронавирусом 2019-nCoV заражены 40 553 человека. Жертвами пневмонии нового типа стали 910 пациентов. Поправились при этом 2152 ранее инфицированных. Об этом говорят данные Национальной комиссии по здравоохранению, государственных и других СМИ КНР по состоянию на утро 10 февраля. Информацию ежедневно обновляет и публикует South China Morning Post.

На территории материкового Китая заражены 40 171 человек. Здесь от болезни умерли 908 пациентов.

В Гонконге заражено 36 человек, один из них скончался. В Макао заболели десять, на Тайване — 18 жителей.

В остальных странах Азии зарегистрировано 238 случаев заболевания и один летальный исход. В Европе заболели 37 человек, в Северной Америке — 19, в Австралии — 15. На долю «остального мира» приходится девять случаев заражения.

Накануне Всемирная организация здравоохранения направила в Китай специалистов, которые изучат обстоятельства вспышки коронавируса 2019-nCoV. При этом посол КНР в Соединенных Штатах категорически отверг возможность рождения опасной болезни в военных лабораториях.

