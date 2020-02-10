ВОЗ отправила экспертов в Китай из-за коронавируса

Передовая группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправилась в Пекин для расследования обстоятельств вспышки коронавируса в Китае. Ее возглавил известный борец с полиомиелитом и лихорадкой Эбола доктор Брюс Эйлворд, занимающий должность помощника Генерального директора ВОЗ.

«Я только что был в аэропорту, провожая членов передовой группы международной миссии экспертов # 2019nCoV под руководством ВОЗ в Китае, возглавляемой доктором Брюсом Эйлвордом — ветераном прошлых чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения», — написал в Twitter генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гебрейесус в конце января совершил поездку в Пекин для переговоров с президентом Китая Си Цзиньпином и правительством страны. Было достигнуто соглашение об отправке в КНР международной миссии. Однако потребовалось почти две недели, чтобы согласовать ее состав и получить «зеленый свет».

Тем временем Китай опроверг слухи о связи между вспышкой коронавируса и военными разработками. При этом проскользнул и намек на США.