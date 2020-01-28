ВОЗ направит экспертов в Китай из-за вспышки пневмонии нового типа

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправятся в Китай за дополнительной информацией о пневмонии нового типа, возбудителем которой является коронавирус 2019-nCoV. Представители ВОЗ будут работать в тесном взаимодействии с китайскими коллегами, чтобы подготовить мир к отражению угрозы.

Во время визита в Китай генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус пообещал направить международных экспертов в КНР «настолько быстро, насколько это возможно», сообщила пресс-служба организации.

Совместная работа китайских медиков и экспертов ВОЗ должна дать дополнительную информацию о вспышке болезни. Новые знания нужны для «глобального ответа» на угрозу, поскольку число зарегистрированных случаев заражения, в том числе за пределами Китая, является серьезным поводом для беспокойства. Необходимо срочно подготовить другие страны мира к реакции на пневмонию нового типа.

ВОЗ подчеркнула, что постоянно следит за развитием ситуации с коронавирусом и готова собрать Комитет по чрезвычайным ситуациям в любой момент, когда это потребуется.

Тем временем ВОЗ включила российский центр «Вектор» в реестр европейских лабораторий для диагностики нового коронавируса.