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ВОЗ направит экспертов в Китай из-за вспышки пневмонии нового типа

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© Twitter

© Twitter

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправятся в Китай за дополнительной информацией о пневмонии нового типа, возбудителем которой является коронавирус 2019-nCoV. Представители ВОЗ будут работать в тесном взаимодействии с китайскими коллегами, чтобы подготовить мир к отражению угрозы.

Во время визита в Китай генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус пообещал направить международных экспертов в КНР «настолько быстро, насколько это возможно», сообщила пресс-служба организации.

Совместная работа китайских медиков и экспертов ВОЗ должна дать дополнительную информацию о вспышке болезни. Новые знания нужны для «глобального ответа» на угрозу, поскольку число зарегистрированных случаев заражения, в том числе за пределами Китая, является серьезным поводом для беспокойства. Необходимо срочно подготовить другие страны мира к реакции на пневмонию нового типа.

ВОЗ подчеркнула, что постоянно следит за развитием ситуации с коронавирусом и готова собрать Комитет по чрезвычайным ситуациям в любой момент, когда это потребуется.

Тем временем ВОЗ включила российский центр «Вектор» в реестр европейских лабораторий для диагностики нового коронавируса.

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