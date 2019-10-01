СМИ: Конгресс США одобрил продажу Украине «Джавелинов» на сумму $39 млн

Продажа Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов оружия Javelin на сумму 39 млн долларов предварительно одобрена Конгрессом США, сообщает Bloomberg со ссылкой на три неназваных источника.

При этом уточняется, что данный контракт не является частью военной помощи Украине в размере 250 млн долларов.

В администрации США пообещали позднее сделать официальное объявление о продаже Украине 150 противотанковых ракет и двух установок Javelin, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что СМИ заподозрили Курта Волкера, занимавшего до недавнего времени должность спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины, в коррупции при поставках «Джавелинов» на Украину.

Как известно, в марте 2018 года администрация США приняла решение продать Украине противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) на 47 млн долларов.



В июле того же года выяснилось, что закупленные Киевом у Пентагона «Джавелины» не сработали на показательных стрельбах на Украине из-за истекшего срока эксплуатации.

