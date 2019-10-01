найти ×
   
  • USD
    65.07
  • EUR
    70.84
СохранитьСохранено0
×

005441

СМИ: Конгресс США одобрил продажу Украине «Джавелинов» на сумму $39 млн

Small f1a6d446e0
© wikimedia.org

© wikimedia.org

Продажа Украине дополнительной партии противотанковых ракетных комплексов оружия Javelin на сумму 39 млн долларов предварительно одобрена Конгрессом США, сообщает Bloomberg со ссылкой на три неназваных источника.

При этом уточняется, что данный контракт не является частью военной помощи Украине в размере 250 млн долларов.

В администрации США пообещали позднее сделать официальное объявление о продаже Украине 150 противотанковых ракет и двух установок Javelin, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что СМИ заподозрили Курта Волкера, занимавшего до недавнего времени должность спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины, в коррупции при поставках «Джавелинов» на Украину.

Как известно, в марте 2018 года администрация США приняла решение продать Украине противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin) на 47 млн долларов.

В июле того же года выяснилось, что закупленные Киевом у Пентагона «Джавелины» не сработали на показательных стрельбах на Украине из-за истекшего срока эксплуатации.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
3031121читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
12030364читать позжечитаю позже

главное


Животные
Юмор
«От котов сбежала»: на вершине Эльбруса завелась мышь

Зверьку присвоили звание первой мыши, покорившей высшую точку Кавказа.

1012944читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни21 августа

До похудения женщина весила 168 кг и употребляла 3500 калорий ежедневно.

6027382читать позжечитаю позже