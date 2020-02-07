найти ×
   
  • USD
    62.80
  • EUR
    69.08
СохранитьСохранено0
×

10612

Число поборовших коронавирус выросло до 1341

Small 85fd31f863
© Pixabay

© Pixabay

За прошедшие сутки в мире новым типом пневмонии заболели еще 755 человек. Число зараженных достигло 28 403. Количество жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось на три — с 564 до 567, при этом выздоровел уже 1341 пациент, что на 430 больше, чем накануне. Хочется верить, что вспышка опасного заболевания прошла острую фазу и начинает угасать, о чем говорят данные Национальной комиссии по здравоохранению, государственных и других СМИ КНР, ежедневно публикуемые изданием South China Morning Post.

На территории материкового Китая отмечено 28 130 случаев заражения и 565 летальных исходов. В Гонконге болеют 24 человека (+3), на Тайване — 16 (+5), в Макао — 10 (0).

В остальных странах Азии заражено 158 человек (+20), в Европе — 28 (+2), в Северной Америке — 16 (0), в Австралии — 14 (0), в государствах «остального мира» — 7 (0). Темпы роста числа инфицированных почти везде снизились, а в некоторых регионах планеты и вовсе сошли на нет.

Тем временем коронавирус все больше беспокоит человечество с чисто экономической точки зрения. Так, прогнозируется снижение темпов производства беспроводных наушников от Apple. Хотя очевидцы продолжают рассказывать об «апокалипсисе» в Китае.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Космос
Камеры сняли первый метеор 2020 года в Испании
1013830читать позжечитаю позже
Здоровье
Микроиглы могут избавить нас от болезненных уколов
405251читать позжечитаю позже

главное


Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками

Невероятно харизматичное животное!

1183113226читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику13 декабря 2019

Не завидуем людям, которым достались эти «шедевры».

26228436читать позжечитаю позже