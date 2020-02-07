Число поборовших коронавирус выросло до 1341

За прошедшие сутки в мире новым типом пневмонии заболели еще 755 человек. Число зараженных достигло 28 403. Количество жертв коронавируса 2019-nCoV увеличилось на три — с 564 до 567, при этом выздоровел уже 1341 пациент, что на 430 больше, чем накануне. Хочется верить, что вспышка опасного заболевания прошла острую фазу и начинает угасать, о чем говорят данные Национальной комиссии по здравоохранению, государственных и других СМИ КНР, ежедневно публикуемые изданием South China Morning Post.

На территории материкового Китая отмечено 28 130 случаев заражения и 565 летальных исходов. В Гонконге болеют 24 человека (+3), на Тайване — 16 (+5), в Макао — 10 (0).

В остальных странах Азии заражено 158 человек (+20), в Европе — 28 (+2), в Северной Америке — 16 (0), в Австралии — 14 (0), в государствах «остального мира» — 7 (0). Темпы роста числа инфицированных почти везде снизились, а в некоторых регионах планеты и вовсе сошли на нет.

Тем временем коронавирус все больше беспокоит человечество с чисто экономической точки зрения. Так, прогнозируется снижение темпов производства беспроводных наушников от Apple. Хотя очевидцы продолжают рассказывать об «апокалипсисе» в Китае.

