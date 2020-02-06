Очевидец рассказал об апокалипсисе в Китае

Вспышка пневмонии нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, серьезно изменил жизнь Китая. В городе Гуанчжоу закрыты рынки, пустует метро, малолюдно на улицах. У редких прохожих измеряют температуру, людей заставляют надевать маски, если они это не сделали самостоятельно.

«Гуанчжоу, где обычно кипит торговля, полностью опустел. Остались только полицейские, которые проверяют каждого на наличие маски на лице. На тех, кто не хочет надевать маску, местные силовики надевают ее насильно», — цитирует Ura.ru слова жителя Екатеринбурга, который долгое время провел в Китае, но вернулся в Россию из-за вспышки опасной болезни.

Сейчас в Китае даже работать запрещено. Тем, кто нарушит запрет властей, грозит штраф — шесть тысяч юаней, что примерно равняется 54 тысячам рублей, рассказал собеседник агентства. При этом вспышка болезни странным образом совпала с грядущей сменой правительства КНР.

«Сейчас китайцы находятся в западне, не могут выйти на работу, и если ситуация вскоре не разрешится, в Китае образуется экономический провал», — считает житель Екатеринбурга.

Особенно неприятно, что коронавирус испортил людям празднование восточного Нового года, который так популярен в Китае. В зимние каникулы многие отправляются в путешествия или возвращаются по домам с заработков, самолеты и поезда забиты под завязку. Но в этот раз миллионам людей пришлось изменить свои планы. Некоторые города из-за вспышки болезни фактически изолированы от остальной страны.

Собеседник агенства успел покинуть Китай одним из последних рейсов российской компании «Аэрофлот». В Москве пассажирам пришлось пройти проверку прямо в салоне самолета — медики измеряли температуру с помощью тепловизора. Процедура продлилась около одного часа. В аэропорту прибывшим предложили сдать анализ на наличие коронавируса.

Тем временем самолеты ВКС России вывезли из города Ухань, ставшего эпицентром вспышки болезни, 144 россиянина и граждан соседних стран. Они проведут две недели в специальном карантинном центре в Тюмени.