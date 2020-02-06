Коронавирус сорвет планы Apple по увеличению выпуска AirPods

Вспышка коронавируса в Китае вынудила на две недели остановить работу предприятий, которые поставляют компоненты для продукции Apple. Это может сорвать планы американской компании по масштабному наращиванию производства наушников AirPods, пишет Nikkei Asian Review.

Apple собирался получить от своих поставщиков до 45 миллионов пар наушников в первой половине года, чтобы удовлетворить растущий спрос. Однако сейчас запасы AirPods подходят к концу, и большая часть готовой продукции зарезервирована для собственных магазинов американской корпорации, сообщили источники издания. Пока стандартные AirPods все еще есть в наличии, но премиальные AirPods Pro, выпущенные в сентябре прошлого года, придется ждать не меньше месяца.

Компании Luxshare-ICT, Goertek и Inventec, являющиеся ключевыми производителями AirPods, остановили большую часть производства с начала новогодних каникул. По данным источников Nikkei, у хватит материалов и компонентов для сборки, как минимум, на две недели. Но потом придется ждать, пока не возобновят работу поставщики в различных провинциях Китая.

Три основных сборщика AirPods, как и другие поставщики Apple, должны возобновить работу в понедельник. Но в лучшем случае в первую неделю они смогут работать на 50% проектной мощности.

«Одна из главных проблем заключается в том, смогут ли другие поставщики запчастей в Китае плавно возобновить работу, чтобы произвести достаточно деталей для окончательной сборки. Нам действительно придется подождать и посмотреть, как будут развиваться события на следующей неделе. Если сборщики не смогут получить достаточно запасных частей в течение двух недель, это станет большой проблемой», — цитирует издание слова источника.

Также ожидается, что ограничения перемещений во многих городах Китая приведут к дефициту рабочей силы на фабриках. Это может замедлить темпы роста производства. Компаниям придется заботиться о безопасности, поскольку любой из десятков тысяч сотрудников может занести вирус на огромные предприятия. Необходимость помещать в карантин отдельных работников или даже целые заводы еще больше затруднит процесс.

Во время обострения торговой войны между США и КНР Apple попросила двух поставщиков AirPods — Luxshare и Goertek — построить производственные площадки в северном Вьетнаме. Однако на фоне ослабления напряженности наращивание мощностей в Юго-Восточной Азии прекратилось. Большая часть производства AirPods остается в Китае, поэтому маловероятно, что Apple сможет немедленно перенести производство во Вьетнам.

Более того, Ханой запретил въезд китайских граждан во Вьетнам, чтобы предотвратить распространение вируса. Это означает, что поставщики AirPods не смогут отправлять туда менеджеров и других работников. Помимо этого многие детали, необходимые для сборки наушников, все еще производятся в Китае.

Вспышка заболевания, вызываемого коронавирусом, серьезно изменила жизнь в Китае, поставив страну на грань апокалипсиса.