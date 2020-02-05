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Самолеты ВКС России эвакуировали 144 человека из Уханя

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© vk.com

© vk.com

Еще 64 гражданина России в экстренном порядке покинули китайский Ухань после вспышки нового типа пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Их вывез на родину в ночь на 5 февраля второй самолет Воздушно-космических сил РФ.

«На борту российского военно-транспортного самолета 64 человека с личными вещами», — сказано в заявлении Министерства обороны России.

За несколько часов до этого 80 россиян и граждан других стран вылетели из Уханя на борту первого Ил-76МД. Всего из китайского города, в котором началась вспышка болезни, эвакуированы 144 человека. В пути их сопровождают медики и специалисты-вирусологи Минобороны РФ, одетые в специальные костюмы. Ведется постоянный контроль состояния здоровья пассажиров.

В аэропорту Тюмени люди пройдут все пограничные и таможенные формальности прямо на посадочной полосе. Затем они будут направлены на еще один медицинский осмотр. Всех ждет двухнедельный карантин.

Пока в России выявлены только два случая пневмонии, которую вызывает новый коронавирус 2019-nCoV. В Забайкальском крае и Тюменской области заболели два гражданина Китая.

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