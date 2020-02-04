Тюменская область станет карантинной зоной для вывезенных из Уханя россиян

Вывезенные самолетами ВКС из Уханя россияне будут помещены на карантин в Тюменской области, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, согласно списку, переданному в штаб, из Хубэя вывезут 147 человек, включая десять граждан Белоруссии, три гражданина Казахстана, и по одному гражданину Армении и Украины.

Голикова заверила, что все эвакуируемые здоровы, однако в Минобороны уведомили, что перед вылетом их осмотрят в аэропорту военные врачи.

Вице-премьер также пообещала, что иностранцев после двухнедельного карантина отправят по их желанию в другие страны. На время карантина всех эвакуированных обеспечат всем необходимым, приводит слова Голиковой «Интерфакс».

По последним данным, всего в Китае пневмонией нового типа заболели уже 20 471 человек, а количество жертв достигло 426. Большая часть случаев заражения приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань, однако власти выявили зараженных коронавирусом во всех регионах Китая. Носители вируса также выявлены более чем в 20 странах мира, где они оказались после поездки в Китай.

В России выявлено двое заболевших (оба — граждане КНР), но пока не подтверждено ни одного случая передачи коронавируса от человека к человеку. Медики и чиновники приняли ряд мер с целью не допустить распространения инфекции. С 3 февраля было приостановлено железнодорожное сообщение с Китаем, а все желающие россияне эвакуированы из этой страны. Кроме того, авиаперевозки в Китай приостановлены с 1 февраля, за исключением регулярных рейсов из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а до 1 марта будет закрыто автомобильное сообщение.