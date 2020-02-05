Самый большой в мире айсберг ударился в бега

Крупнейший айсберг мира А68, отколовшийся от ледяного панциря Антарктиды в 2017 году, продвинулся так далеко на север, что теперь находится на границе многолетнего морского льда южного континента. При рождении он имел площадь около шести тысяч квадратных километров и за последние два с половиной года потерял лишь незначительную часть своей массы. Однако ученые считают, что колосс может расколоться на части, когда попадет под действие бурных вод Южного океана.

«Я удивлен, что океанские волны еще не раскрошили А68 на кубики льда при таком соотношении толщины к длине. Он — как пять листов формата А4, положенных друг на друга», — цитирует сайт «Би-би-си» слова профессора британского университета Суонси Адриана Лакмана.

Около года гигантский айсберг практически не двигался. Его подводная часть, вероятно, опиралась на морское дно. Но преобладающие в этом районе ветры и течения, в конце концов, начали сдвигать ледяное поле на север вдоль восточного побережья Антарктического полуострова. В течение этого летнего сезона дрейф намного ускорился.



«Я буду очень удивлен, если он продержится долго, оказавшись за краем морского льда Антарктиды», — признался ученый.



Сейчас айсберг находится примерно на 63-м градусе южной широты. По словам ученых, он следует предсказуемым курсом. Когда гигантская глыба достигнет северной оконечности полуострова, она должна направиться на север в сторону Атлантики. Этот путь в научной среде носит название «Аллея айсбергов». Многие из самых крупных обломков ледяного щита Антарктиды даже достигают британских островных территорий Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов, расположенных примерно на 54-м градусе южной широты.



Пока самым большим из когда-либо зарегистрированных в современную эпоху айсбергов считается ледяной блок площадью 12 тысяч квадратных километров под названием B15. Он откололся от шельфового ледника Росса в 2000 году. Один из его последних «островков», площадь которого теперь «всего» 200 квадратных километров, находится на полпути к Южным Сандвичевым островам, к востоку от Южной Георгии.



Передвижения столь крупных объектов должны постоянно контролироваться, поскольку они представляют большую опасность для судоходства. Самым лучшим способом для этого остается спутниковая съемка.

Пока спутники следят за A68, ученые наблюдают за двумя другими потенциальными айсбергами, рождение которых ожидается довольно скоро. Один собирается сползти с ледника Пайн Айленд в Западной Антарктике. Его площадь может составить чуть более 300 квадратных километров. Блок уже расколот многими трещинами. «Я полагаю, что новый айсберг скоро расколется на части», — пояснил профессор Лакман.

Другой потенциально большой айсберг формируется в восточной Антарктиде на краю шельфового ледника Бранта. Его площадь может составить около 1500 квадратных километров. Это будет ледяное поле размером с Большой Лондон или Санкт-Петербург.



Состояние приполярных льдов Земли вызывает опасение ученых. Недавно выяснилось, что причиной стремительного сокращения объема ледника Вавилова на острове Октябрьской Революции в архипелаге Северная Земля стала новая «ледяная река». И ее появление, скорее всего, обусловлено глобальным потеплением. Стоит напомнить, что 2019 год стал вторым из самых теплых в истории наблюдений.