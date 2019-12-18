Российский ледник Вавилова начал сползать в океан по «ледяной реке»

Новая «ледяная река» является причиной стремительного сокращения объема ледника Вавилова на острове Октябрьской Революции в архипелаге Северная Земля. Несколько лет наблюдений показали, что это — не временное, а постоянное явление. И, скорее всего, оно вызвано глобальными изменениями климата.

«Это первый документально подтвержденный случай формирования ледяного потока. Мы действительно не ожидали увидеть это», — цитирует издание Geophysical Research Letters слова ведущего автора исследования Вайджая Чжэна из Корнелльского университета.

По его словам, спустя шесть лет поток напоминает веер треугольной формы, окаймленный темными трещинами. В широком центральном канале он течет с достаточно высокой скоростью — около пяти километров в год.

Наблюдая за ледником Вавилова в течение нескольких лет, исследователи считали, что имеют дело с ледниковым нагоном — временным состоянием, при котором материал накапливается и течет в течение длительного времени. Но в этой области мира, где большую часть года стоят сильные морозы, ледниковый поток рос все быстрее и становился все шире.

Ледник Вавилова с 2013 года потерял почти 11% своей массы — 9,5 миллиардов тонн льда. Ученые считают, что ледяной поток со временем будет становиться все мощнее. «На спутниковых снимках видно, что все западное крыло ледника просто сбрасывается в море. Никто никогда не видел такого раньше», — сказал Чжэн.

До открытия этого ледяного потока единственными местами, где геологи наблюдали подобные явления, были Антарктида и Гренландия.



«Этот ледник превратился из самого обыкновенного в нечто очень необычное — в ледяной поток», — заявил профессор из Корнелльского университета Мэтью Причард.

Он подтвердил, что процесс может быть результатом изменения климата. И данный случай — показателен. Ледник Вавилова допустимо сравнивать с крупными шельфовыми ледниками, сползающими к океану. Они могут потерять стабильность, когда относительно теплая вода размоет опору. Тогда и возникнут подобные ледяные потоки, способные «вывезти» ледник в море в удивительно короткое время.

По словам Причарда, связь образования данного ледяного потока и глобального потепления «трудно игнорировать», хотя исследователи пока еще озадачены его существованием.



«Ледник Вавилова — это не то место, где потепление сказывается сильно. Тем не менее, мы все видим это изменение. Это новый ледяной поток, генезис которого мы пытаемся понять», — подчеркнул ученый.

Его коллега Чжэн добавил, что масса ледника Вавилова больше не восстанавливается в холодный период. «Это дает ученым еще один ключ к пониманию того, что происходит во время глобального потепления. Теперь, когда лед потерян, он потерян навсегда. И у нас стало больше воды в океанах», — сказал ученый.

Недавно выяснилось, что арктические области нашей планеты нагреваются гораздо быстрее, чем остальная часть Земли. Это приводит к серьезным негативным последствиям.