Первый самолет ВКС России с 80 россиянами вылетел из Уханя

Военно-транспортный Ил-76МД Воздушно-космических сил РФ вылетел из аэропорта китайского города Ухань. На его борту находятся 80 граждан России и их багаж. Это — первый рейс в рамках эвакуации россиян из КНР, где продолжается вспышка нового типа пневмонии.

«Первый самолет Воздушно-космических сил России с гражданами РФ вылетел из аэропорта Ухань Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию. На борту российского военно-транспортного самолета 80 человек с личными вещами», — сказано в сообщении Министерства обороны РФ.

Примерно за час до этого в Ухане приземлился второй военный самолет Минобороны России, который заберет на родину следующую партию россиян и их вещи.

В министерстве отметили, что на перелет с аэродрома Восточного военного округа потребовалось около четырех часов. На борту каждого воздушного судна находятся военные медики и специалисты по вирусологии Минобороны РФ.

Ранее вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что самолеты ВКС РФ доставят в Тюменскую область 147 человек, в том числе десять граждан Белоруссии, трех граждан Казахстана, одного гражданина Армении и одного — Украины.



Первым рейсом в Россию отправились те, кто находился непосредственно в Ухане. Все пассажиры заполнили специальные анкеты, в которых подтвердили отсутствие заболеваний. Во время полета за ними будут наблюдать врачи.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что людей с клиническими признаками заболевания в самолете нет. Вывезти из Уханя таких нельзя.

«На борту есть дети, семьи с маленькими и не очень маленькими детьми, очень важно создать для них комфортные качественные условия при прилете», — цитирует ТАСС слова Поповой.

В России всех пассажиров ждет новый медицинский осмотр. Таможенные и пограничные формальности проведут прямо на летном поле, чтобы исключить контакты с местным населением. Прилетевших на две неделе разместят в реабилитационном центре в Тюмени. Сама операция по эвакуации Россиян должна завершиться 5 февраля.



Сейчас на территории России зафиксированы только два случая пневмонии, которую вызывает новый коронавирус 2019-nCoV. В Забайкальском крае и Тюменской области заболели два гражданина Китая.