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ПВО авиабазы «Хмеймим» сбила неизвестный беспилотник

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© МО РФ

© МО РФ

Российский комплекс противовоздушной обороны «Панцирь-С» 3 февраля сбил неопознанный малый беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к авиабазе Хмеймим в Сирии. Дрон приближался с северо-восточной стороны Средиземного моря, сообщило Министерство обороны России.

«Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса „Панцирь-С“ российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена», — цитирует ТАСС сообщение Минобороны.

В министерстве отметили, что пострадавших или материального ущерба на базе нет, она продолжает функционировать в плановом режиме.

Принадлежность беспилотника, который появился с наступлением темноты, пока не установлена.

Два дня назад ПВО российской авиабазы «Хмеймим» отразила атаку беспилотников боевиков без применения огневых средств.

Беспилотные летательные аппараты террористов регулярно пытаются атаковать российскую авиабазу «Хмеймим». Вечером 19 января средства ПВО уничтожили три летательных аппарата.

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