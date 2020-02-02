Российские военные перехватили группу беспилотников из Идлиба

Группа беспилотных аппаратов, запущенных боевиками из Идлибской зоны деэскалации в Сирии, вечером 1 февраля была перехвачена средствами радиоэлектронной борьбы авиабазы «Хмеймим». Российским военным удалось взять на себя управление дронами и уничтожить, не применяя средства поражения.

«Средствами радиоэлектронной борьбы авиабазы был осуществлен перехват управления и выведение всех БПЛА из строя нарушением функционирования систем управления», — цитирует «Интерфакс» слова руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Боренкова.

Генерал добавил, что пострадавших в результате инцидента нет. База не понесла материального ущерба и продолжает работать в плановом режиме.

Также Боренков отметил, что в течение суток из Идлибской зоны деэскалации произведено 32 обстрела населенных пунктов в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Хама.

Беспилотники боевиков регулярно пытаются атаковать российскую авиабазу «Хмеймим». Вечером 19 января средства ПВО уничтожили три летательных аппарата.