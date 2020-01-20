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ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила три беспилотника

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© МО РФ

© МО РФ

Атака беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии успешно отражена средствами ПВО вечером 19 января. В результате нападения никто не пострадал. Материального ущерба также нет. Сбито три летательных аппарата, заявили в Министерстве обороны РФ.

«19 января 2020 года, с наступлением темного времени суток, российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Хмеймим на значительном удалении были выявлены три малоразмерные воздушные цели (БПЛА), приближавшиеся к российскому военному объекту с северо-восточного направления», — цитирует ТАСС заявление Минобороны.

Беспилотники были уничтожены штатными зенитными ракетными средствами на безопасном расстоянии от авиационной базы. Объект продолжает работу в плановом режиме.

Российская база Хмеймим регулярно подвергается атакам со стороны террористов. При этом средства нападения становятся все более совершенными. Однако это ничего не дает бандитам.

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