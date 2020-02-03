найти ×
   
  • USD +0.77
    63.91
  • EUR +1.19
    70.79
СохранитьСохранено0
×

-204809

Сына бежавшего из Китая россиянина могут депортировать из РФ

Small f1a6d446e0
© EPA/TASS

© EPA/TASS

Маленького ребенка гражданина России и его жены-китаянки, уехавших из КНР во Владивосток из-за вспышки коронавируса, могут депортировать на родину.

Дело в том, что малыш появился на свет в Китае и автоматически получил гражданство этой страны, сообщает Telrgram-канал Life Shot.

Решив переехать в Россию, супруги надеялись оформить новое гражданство своему трехмесячному сынишке, однако из УФМС пришел отказ, поскольку на документах ребенка не было китайского апостиля, штампа, который придает юридическую силу документам одного государства на территории другого. Поставить этот штамп могут только в Китае, откуда семья бежала, спасаясь от эпидемии.

В противном случае мальчика через несколько дней депортируют в охваченную коронавирусом страну, пишет паблик.

По последним данным, число заразившихся в Китае выросло к утру 3 февраля до 16 762 человек. Новая болезнь уже унесла 361 жизнь.

С 1 февраля Россия приостановила авиаперевозки в КНР, за исключением регулярных рейсов в крупнейшие города, с 3 февраля — железнодорожное сообщение, а чартерное авиасообщение между РФ и КНР прекратится 14 февраля.

Кроме того, временно приостановлены безвизовые турпоездки из России и Китай, а также оформление рабочих виз китайским гражданам.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Советы
Что поможет простить и избавиться от чувства обиды
0025304читать позжечитаю позже
Космос
Камеры сняли первый метеор 2020 года в Испании
1013830читать позжечитаю позже

главное


Советы
Начните свой день лучше: 5 вещей, которые не стоит делать по утрам

Просыпаться по утрам стоит, даже не надейтесь.

8048438читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
Лечение творчеством: что такое арт-терапия и чем она полезна23 января

Психотерапия с рисунками и пластилином.

1019252читать позжечитаю позже