Сына бежавшего из Китая россиянина могут депортировать из РФ

Маленького ребенка гражданина России и его жены-китаянки, уехавших из КНР во Владивосток из-за вспышки коронавируса, могут депортировать на родину.

Дело в том, что малыш появился на свет в Китае и автоматически получил гражданство этой страны, сообщает Telrgram-канал Life Shot.

Решив переехать в Россию, супруги надеялись оформить новое гражданство своему трехмесячному сынишке, однако из УФМС пришел отказ, поскольку на документах ребенка не было китайского апостиля, штампа, который придает юридическую силу документам одного государства на территории другого. Поставить этот штамп могут только в Китае, откуда семья бежала, спасаясь от эпидемии.

В противном случае мальчика через несколько дней депортируют в охваченную коронавирусом страну, пишет паблик.

По последним данным, число заразившихся в Китае выросло к утру 3 февраля до 16 762 человек. Новая болезнь уже унесла 361 жизнь.

С 1 февраля Россия приостановила авиаперевозки в КНР, за исключением регулярных рейсов в крупнейшие города, с 3 февраля — железнодорожное сообщение, а чартерное авиасообщение между РФ и КНР прекратится 14 февраля.

Кроме того, временно приостановлены безвизовые турпоездки из России и Китай, а также оформление рабочих виз китайским гражданам.

