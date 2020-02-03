Почти 17 тысяч человек заразились коронавирусом в Китае

Число заразившихся вирусом 2019-nCoV в Китае выросло к утру 3 февраля до 16 762 человек. Новая болезнь уже унесла 361 жизнь. Об этом говорят аналитические данные Национальной комиссии по здравоохранению, государственных и других СМИ КНР, опубликованные South China Morning Post.

Большинство заразившихся и погибших — жители континентальной части Китая. За пределами страны пока зафиксирована лишь одна смерть — на Филиппинах умер 44-летний китаец, приехавший из Уханя.

В Гонконге на данный момент болеют 15 человек, на Тайване — 10, в Макао — 8. В остальных странах Азии число зараженных достигло 95 человек.

В Европе выявлено 23 случая заражения. В Северной Америке и Австралии — по 12. Еще пять отмечено на территории «остального мира».

Тем временем в провинции Хубэй, по данным местного Комитета по вопросам здравоохранения, болеют 11,1 тысячи и скончались 350 жителей. Заразившихся коронавирусом в Ухане — 1033 человека, умерших — 56.



Девятый случай заболевания новой пневмонией зафиксирован в Соединенных Штатах. Первых зараженных выявили и в России.