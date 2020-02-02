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Железнодорожное сообщение между Россией и Китаем прекратится 3 февраля

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© AP/TASS

© AP/TASS

В связи с распространением коронавируса в России принято решение приостановить с 3 февраля железнодорожное сообщение с Китаем.

В сообщении РЖД обращается внимание на то, что данная мера вызвана необходимостью предупредить проникновение на территорию РФ новой коронавирусной инфекции.

Временно приостановлено движение поезда № ¾ Пекин — Москва, поезда № 320/20−19/319 Чита — Забайкальск — Пекин, а также беспересадочных вагонов Москва — Пекин, курсирующих в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19″.

В результате полностью прекратится пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Китаем.

В РЖД также объявили, что неиспользованные билеты, приобретенные в России, пассажиры смогут вернуть без удержания сборов и плат.

Ранее «Ридус» писал о том, что из-за вспышки коронавируса временно приостановлены безвизовые турпоездки из России и Китай, а также оформление рабочих виз китайским гражданам.

Кроме того, до 1 марта закрыто автомобильное сообщение России с Китаем, а авиаперевозки в Китай приостановлены с 1 февраля, за исключением регулярных рейсов из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

На 2 февраля подтверждено 143 случая заражения в 22 странах, в том числе два случая в России

По данным на утро 2 февраля, в Китае заражено 14413 человек. Умерло 305, выздоровело — 340.

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