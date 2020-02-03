Напавший на людей в Лондоне недавно сидел за терроризм

Судеш Амман, 2 февраля ранивший ножом трех человек в центре Лондона, еще недавно находился в тюрьме. Мужчину посадили в 2018 году после признания в 13 преступлениях, связанных с терроризмом. В январе он был отпущен на свободу, сообщила газета Telegraph.

По словам источников издания, полиция наблюдала за мужчиной, поэтому «смогла выполнить свою работу так быстро» и нейтрализовала террориста. Подчеркивается, что еще в тюрьме «были опасения в отношении этого человека».

Полиция ранее сообщала, что Амман был «буквально помешан» на холодном оружии, а также заявлял о желании совершить теракт. Он отправлял своей девушке видео обезглавливания заложников исламистами и призывал убить своих родителей. По данным издания, дома мужчина хранил военный нож, пневматическое оружие, черный флаг и инструкции по изготовлению взрывчатки. При этом в тюрьме он отбыл лишь половину срока.

Днем 2 февраля Судеш Амман напал на прохожих на Стрэтэм-Хай-роуд. Он успел ранить троих ножом, и был застрелен. На теле нападавшего нашли взрывное устройство, но оно оказалось муляжом.

Тем временем в Канаде преступник, получивший пожизненное заключение за расправу над женой, был освобожден условно-досрочно, после чего убил проститутку.