найти ×
   
  • USD
    63.14
  • EUR
    69.60
СохранитьСохранено0
×

00577

Напавший на людей в Лондоне недавно сидел за терроризм

Small 85fd31f863
© Twitter

© Twitter

Судеш Амман, 2 февраля ранивший ножом трех человек в центре Лондона, еще недавно находился в тюрьме. Мужчину посадили в 2018 году после признания в 13 преступлениях, связанных с терроризмом. В январе он был отпущен на свободу, сообщила газета Telegraph.

По словам источников издания, полиция наблюдала за мужчиной, поэтому «смогла выполнить свою работу так быстро» и нейтрализовала террориста. Подчеркивается, что еще в тюрьме «были опасения в отношении этого человека».

Полиция ранее сообщала, что Амман был «буквально помешан» на холодном оружии, а также заявлял о желании совершить теракт. Он отправлял своей девушке видео обезглавливания заложников исламистами и призывал убить своих родителей. По данным издания, дома мужчина хранил военный нож, пневматическое оружие, черный флаг и инструкции по изготовлению взрывчатки. При этом в тюрьме он отбыл лишь половину срока.

Днем 2 февраля Судеш Амман напал на прохожих на Стрэтэм-Хай-роуд. Он успел ранить троих ножом, и был застрелен. На теле нападавшего нашли взрывное устройство, но оно оказалось муляжом.

Тем временем в Канаде преступник, получивший пожизненное заключение за расправу над женой, был освобожден условно-досрочно, после чего убил проститутку.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Лечение творчеством: что такое арт-терапия и чем она полезна
1019252читать позжечитаю позже
Здоровье
Ученые оценили вред сигаретных окурков
2023462читать позжечитаю позже

главное


Животные
Отвлекающий маневр кота на пути к миске с едой удивил соцсети

Сначала питомец пристально посмотрел в камеру, словно изучая обстановку.

651160705читать позжечитаю позже

Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками13 декабря 2019

Невероятно харизматичное животное!

1143113226читать позжечитаю позже