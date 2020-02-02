Пожизненно осужденному дали возможность убить проститутку в Канаде

Житель канадского Квебека обвиняется в убийстве проститутки, совершенном во время пребывания на условно-досрочном освобождении. Мужчину ранее уже осудили за жестокую расправу над бывшей супругой. Глава местного профсоюза работников сексуальной индустрии считает этот случай свидетельством истинного отношения властей к людям данной профессии.

Как пишут местные СМИ, 51-летний убийца сам пришел в полицию и рассказал, где нужно искать тело 22-летней женщины, оказывавшей ему сексуальные услуги. Труп действительно лежал в номере одной из гостиниц в Квебеке.

Фигурант дела в 2006 году был приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения в течение 15 лет за убийство жены, которая решила от него уйти. Он ударил женщину молотком по голове и потом еще несколько раз ножом.

Однако в марте 2019 года мужчина все же получил условно-досрочное освобождение. Согласно документам в деле, ему было разрешено встречаться с женщинами «только с целью удовлетворения сексуальных потребностей», а также запрещалось употреблять наркотики и алкоголь. Об всех своих «похождениях» фигурант дела обязан был сообщать полиции. Власти посчитали, что вероятность повторного совершения преступления — «низкого или среднего уровня».

Стоит отметить, что убийца сообщил о «происшествии с женщиной», как его и обязали делать. Однако, по словам представителей местных властей, теперь «подход» к подобным лицам будет «пересмотрен». Как, вероятно, будет пересмотрена и оценка действий органов общественной безопасности. К делу подключился лично министр юстиции Квебека.

Представители феминистских движений уже отметили, что в деле проявляется явная «небрежность» к насильственным преступлениям против женщин. Глава профсоюза секс-работников Монреаля заявила, что ситуация «очень тревожная», поскольку комиссия по условно-досрочному освобождению «демонстрирует молчаливое согласие с насилием по отношению к проституткам», позволяя нанимать их преступникам и сознательно подвергая риску.

«Это показывает, что они действительно думают о нас», — заявила глава профсоюза.

Примерно в это же время разразился скандал вокруг заявления президента Федерации женщин Квебека (FFQ) мадам Габриель Бушар. «Отношения гетеросексуальных пар слишком жестоки. К тому же, чаще всего они основаны на религиозной доктрине. Возможно, настало время начать разговор об их запрете и отмене», — заявила она в Twitter.

Бушар подчеркнула, что хочет привлечь внимание к убийствам женщин в Квебеке. Большинство из них, согласно статистике, происходит «в контексте интимных отношений с мужчиной», считает активистка.



Заявление вызвало критику, как со стороны властей, так и общественности. Прозвучали требования об отставке президента FFQ. Бушар пришлось извиниться за свои слова и удалить сообщение из социальной сети, но свой пост она покидать отказалась.